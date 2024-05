Jongen (16) komt om bij bedrijfsongeval in Tubbergen

Bij een bedrijfsongeluk in Tubbergen is vanmiddag een tiener om het leven gekomen. Volgens regionale omroep Oost gaat het om een jongen van 16 jaar.

De omroep schrijft dat het slachtoffer een middelbare scholier is die als stagiair aan het werk was bij een bedrijf.

Volgens een woordvoerder van de Arbeidsinspectie werd het slachtoffer geëlektrocuteerd tijdens werkzaamheden in de kruipruimte van een bedrijfspand. Wat voor bedrijf er in het pand gevestigd is, is niet bekend. De inspectie doet verder onderzoek.