Scheidsrechter die feestvierde met winnende team mag van KNVB nooit meer fluiten

Toen de champagne vervolgens werd ontkurkt, hoste en zong de scheidsrechter zelf mee op het podium. Smit - die ook zanger is - bracht vervolgens de Hollandse hit Engelbewaarder van Marco Schuitmaker ten gehore.

Zelf zegt de scheidsrechter dat hij de winst niet aan het vieren was met de spelers. "Ik heb alleen een lied gezongen en de schaal een keer omhooggehouden. Dat is het enige. Ik vind het te triest voor woorden dat de KNVB mij daarom afvoert", zegt hij in een reactie tegen NH.

De actie viel echter niet in goede aarde bij tegenstander SV De Valken. De club diende een klacht in bij de voetbalbond. "Anderen moeten maar beoordelen of het normaal is dat een scheidsrechter na afloop van de wedstrijd het verdiende kampioenschap van St. George op uitbundige wijze meeviert", zo schreef de club in een statement.

Reactie KNVB

De KNVB zegt verschillende klachten te hebben binnengekregen over de actie van Smit. "Vanmorgen hebben wij meneer Smit gebeld en verteld dat hij geen wedstrijden meer mag fluiten. Wij verwachten een neutrale houding van een scheidsrechter en dat beide ploegen met respect worden behandeld. Daar hoort deze houding natuurlijk niet bij", aldus woordvoerder Daan Schippers van de KNVB.

De scheidsrechter werd in 2021 ook al een keer berispt door de voetbalbond vanwege "onbehoorlijk gedrag". De KNVB gaf hem een jaar later een tweede kans. "Dit was de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen", aldus de woordvoerder.

Smit noemt dat "lachwekkend". "De KNVB heeft geen onderzoek gedaan en alleen één video bekeken. Ik ga ervan uit dat het fluiten nu is afgelopen, maar ik ga niet meer zoals twee jaar geleden op mijn knieën", aldus Smit.