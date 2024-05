FC Emmen en Dordrecht spelen gelijk in eerste ronde play-offs voor promotie: 2-2

FC Emmen en FC Dordrecht hebben het heenduel in de eerste ronde van de play-offs om promotie naar de eredivisie gelijkgespeeld: 2-2. Zaterdagmiddag om 16.30 uur is de return in Dordrecht.

De winnaar van het tweeluik treft Roda JC of NAC Breda in de halve finales. Gisteravond won NAC in eigen huis van Roda JC (3-1). Vrijdagavond volgt voor die twee ploegen de tweede wedstrijd in Kerkrade.

In Emmen maakte aanvaller Piotr Parzyszek de openingstreffer, maar Dordrecht kwam via Mathis Suray snel op gelijke hoogte.

Ook de tweede voorsprong van FC Emmen (via Vicente Besuijen) verdampte snel: Ilias Bronkhorst maakte kort na rust namelijk gelijk.