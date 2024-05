Titelverdediger Medvedev al in achtste finales onderuit op masterstoernooi Rome

Daniil Medvedev is er niet in geslaagd de kwartfinales van het masterstoernooi van Rome te bereiken. De 28-jarige Rus ging dinsdag in de achtste finales hard onderuit tegen de Amerikaan Tommy Paul: 1-6 en 4-6.

Medvedev had in de vorige ronde bijna drie uur en drie sets nodig gehad om zich te ontdoen van de Serviër Hamad Medjedovic, de nummer 121 van de wereld. Tegen Paul kwam hij er amper aan te pas en was het al na vijf kwartier gedaan.

De mondiale nummer vier brak nog wel de eerste opslagbeurt van de Amerikaan, maar verloor de volgende zes games.

Medvedev begint goed aan set twee

Medvedev leek zich te herpakken aan het begin van de tweede set en nam snel een 2-0 voorsprong, maar opnieuw leverde de Rus twee keer op rij zijn service in. Op 3-2 wist hij twee breakpoints niet te verzilveren, waarna Paul de wedstrijd eenvoudig uitspeelde.

Paul, de mondiale nummer zestien, speelt in de kwartfinale tegen Hubert Hurkacz. De Pool versloeg Sebastián Báez uit Argentinië met 5-7, 7-6 (4), 6-4.