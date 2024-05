Honderden varkens dood bij boerderijbrand in Mussel

In het Groningse dorp Mussel heeft vanmiddag een grote brand gewoed in een schuur van een varkensboerderij. In de schuur zaten honderden varkens. Die zijn waarschijnlijk allemaal dood, aldus een woordvoerder van de brandweer.

De brand brak rond 16.30 uur uit in één van de vijf loodsen op het terrein. Bij de brand kwam in eerste instantie veel zwarte rook vrij. De rookpluimen waren tot in Assen te zien, schrijft RTV Noord. De N366 werd vanwege de rook afgesloten voor het verkeer. Ook werd er een NL-Alert in de omgeving verstuurd.

De brand bleef beperkt tot één schuur. Die is volledig verloren gegaan. Ook in de naastgelegen schuren worden varkens gehouden. Het is niet duidelijk of daar dieren gewond zijn geraakt, bijvoorbeeld door de rook. Een veearts is ter plaatse om de dieren te controleren.

Nablussen

Bij de brand raakten geen mensen gewond, zegt een woordvoerder van de brandweer tegen de omroep. Wel is er iemand uit voorzorg nagekeken in de ambulance.

Rond 19.00 uur was het vuur onder controle. De brandweer verwacht nog enige tijd bezig te zijn met nablussen en opruimen. Ook bij het nablussen komt nog rook vrij, aldus de veiligheidsregio.