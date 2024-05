'We zijn er nog!' De vergeten inheemse geschiedenis van Nieuw-Amsterdam

400 jaar na de komst van de Nederlandse kolonisten belicht een nieuwe tentoonstelling in het Amsterdam Museum de keerzijde van het chauvinistische succesverhaal. Want voordat New York Nieuw-Amsterdam heette, was het al Manahahtáanung, 'de plek waar we hout voor bogen halen'. Alleen verdwenen de oorspronkelijke bewoners die het gebied die naam gaven, de Lenape, uit de geschiedenis.

"Íiyach Ktapihna! We zijn er nog!", benadrukt spiritueel leider Brent Stonefish van de Delaware Natie tijdens de voorbeschouwing van de tentoonstelling. Hij wil in Amsterdam wat zaken rechtzetten over de relatie met de Shouwunnok, de "zoute mensen" die opdoemden uit de oceaan.

Wampum

Over het belang van die Schaghenbrief bijvoorbeeld. Het is onzin, zegt hij, dat zijn voorouders daarmee afstand deden van het land. Ze zullen gras, grond en een rivier net zo min als hun eigendom hebben gezien als de lucht of een zonsondergang.

"Ons idee over eigendom was totaal anders. We hadden een relatie met het land en zullen bedoeld hebben dat de Nederlanders mochten delen in de rijkdom ervan. Het is absurd om te denken dat we het voor een habbekrats verkochten."

Hij vindt bovendien dat alleen het kattebelletje van Schaghen maar dun bewijs is. Als er duidelijke afspraken waren gemaakt, dan zou er een wampum zijn samengesteld: een kralenriem waarin het verdrag wordt verbeeld. Zo is er eentje uit 1619 waarin de Irokezen met de Nederlanders afspreken in vriendschap naast elkaar leven, gesymboliseerd in twee parallelle paarse lijnen.