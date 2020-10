Antwerp verrast Spurs, oud-Feyenoorder Manu verliest ondanks hattrick

Tottenham Hotspur heeft zich in de Europa League laten verrassen door Antwerp, dat in eigen huis een 1-0 zege boekte op de topclub uit Premier League.

De Belgen hadden die ene treffer al voor rust te pakken, toen Ben Davies de bal op knullige wijze verspeelde aan Dieumerci Mbokani die ploeggenoot Lior Refaelov op maat bediende.

De 1-0 tussenstand noopte Spurs-manager José Mourinho om zijn steraanvallers Heung-min Son en Harry Kane na de pauze alsnog in het veld te brengen. Het baatte de Londenaren niet; de Spurs, waar Steven Bergwijn na rust niet terugkeerde, bleven verstoken van een eerste zege op Belgische bodem.

Misser Ibrahimovic deert Milan niet

AC Milan wist ook zijn tweede wedstrijd in groep H te winnen. In eigen huis was het met 3-0 te sterk voor Sparta Praag.

De koploper in de Serie A kon zich zelfs een misser vanaf elf meter van Zlatan Ibrahimovic permitteren. De Zweed schoot de zelf versierde strafschop vlak voor rust - bij een 1-0 voorsprong dankzij Brahim Diaz - via de lat over. Na de pauze voerden de Portugezen Rafael Leao en Diogo Dalot de score verder op.