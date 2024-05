Nederland deed melding van onveilige sfeer tijdens songfestival

Nederland heeft vrijdag officieel melding gedaan van een onveilige sfeer in de Malmö Arena tijdens het Eurovisie Songfestival. AVROTROS geeft verder geen details over wat dat gevoel van onveiligheid precies veroorzaakte.

AVROTROS zegt dat de melding is gedaan bij de EBU, de organisatie van het songfestival. Dat gebeurde een dag voor de diskwalificatie van Joost Klein en een dag nadat Klein had opgetreden in de halve finale. De omroep benadrukt dat deze melding niks te maken heeft met de uitsluiting van Klein.

"Ik kan bevestigen dat we een klacht hebben ingediend bij de EBU, omdat we ons onveilig voelden in de delegatiebubbel", bevestigt een woordvoerder van AVROTROS aan de NOS. "Dat hebben we vrijdag gedaan, maar we hebben daar nog geen reactie op gehad."

Noorwegen overwoog terugtrekking

Het verhaal sluit aan bij opmerkingen over de sfeer van deelnemers uit onder meer Litouwen, Ierland en Noorwegen. Die spraken eerder al van een gespannen sfeer. De Noorse band Gåte overwoog voor de finale zelfs om zich terug te trekken. "Dat was tot de laatste seconde een optie", zei gitarist Magnus Børmark tegen de Noorse krant Aftenposten.

Børmark stelt, doelend op de commotie rond de deelname van Israël, dat deelnemers door de organisatie in een politieke rol werden gedwongen. "Uiteindelijk hebben we constructieve gesprekken gevoerd met de EBU. Dat ging net goed genoeg om ermee door te gaan", zei de Noorse deelnemer.

De Ierse inzending Bambie Thug had ook felle kritiek op de organisatie. De non-binaire artiest zei zaterdag niet te hebben deelgenomen aan de generale repetitie vanwege een "situatie" backstage. Bambie Thug stelde dat de Israëlische omroep KAN "twee, drie keer heeft aangezet tot geweld tegen mij".

De Ierse artiest meldde dat bij de organisatie, die er achteraan zou gaan, maar de Ierse deelnemer kreeg daarna geen antwoord meer.

'Boegeroep gedempt'

Er was ook kritiek op een systeem dat boegeroep uit het publiek dempt. Daardoor zou de zaal minder goed te horen zijn geweest, onder meer tijdens de Israëlische inzending. De Portugese publieke omroep RTP is daar verbolgen over, maar het is onduidelijk of het systeem daadwerkelijk is ingezet. De EBU beloofde vooraf dat niet te zullen doen.

De kritiek staat los van de uitsluiting van Joost Klein. Hij zou een dreigende beweging naar een cameravrouw hebben gemaakt. Daarover zei AVROTROS zaterdag al de straf disproportioneel te vinden. De EBU liet gisteren in een verklaring weten nog altijd volledig achter het besluit te staan om Klein te diskwalificeren en gaf aan dat dit besluit unaniem was genomen.

Gisteren liet de Zweedse politie weten dat het onderzoek naar het incident versneld wordt uitgevoerd. Begin juni moet duidelijk worden of Joost Klein wordt vervolgd.