Paret-Peintre volgt met winnen tiende etappe Giro voorbeeld van zijn broer

Hoewel de renner van Visma - Lease a Bike halverwege de slotklim nog een minuut voorsprong had op de twee Fransen ging het daarna met de meter moeizamer. Op de steilere stroken wogen de 65 kilo van hem (en ook van Bardet) zwaar.

Paret-Peintre was met zijn 52 kilo enorm in het voordeel en dat betaalde zich op glorieuze wijze uit. De 23-jarige Fransman koos het perfecte moment uit om aan te vallen en kwam als eerste over de streep.

Daarmee kopieerde de jonge Fransman zijn vijf jaar oudere broer en ploeggenoot Aurélien, want die won vorig jaar een etappe in de Giro. Aurelién Paret-Peintre zat dinsdag samen met zijn broer in de kopgroep, maar kwam uiteindelijk als vijfde over de streep.