Volleybalsters starten met zege op Bulgarije aan belangrijke Nations League

Mede dankzij fouten van Bulgarije en sterk verdedigend werk van Oranje zelf breidde Nederland de voorsprong steeds wat verder uit. Met 25-14 werd de eerste set uiteindelijk eenvoudig binnengesleept.

In set twee keek Nederland even tegen een achterstand aan, maar aan de hand van de ervaren Buijs werd die omgezet in een voorsprong. En spelverdeelster Van Aalen speelde bij vlagen de blokkering van de Bulgaren zoek, waardoor de aanvallers de punten konden binnenslaan. Met een ace van Marrit Jasper ging de set met 25-20 naar Oranje.

Ook in de derde set begon Bulgarije goed. Nederland moest zich terug knokken, maar dat ging wat moeizamer dan in de tweede set. Op 20-19 was er voor het eerst een voorsprong voor Oranje en vervolgens liep de ploeg van Koslowski weg bij de Bulgaren. Met 25-22 werd de set en daarmee ook de wedstrijd gewonnen.

Turkije volgende tegenstander

De volgende wedstrijd voor Nederland staat donderdag om 19.00 uur Nederlandse tijd op het programma. Dan is Turkije, de nummer één van de wereldranglijst, de tegenstander.