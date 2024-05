Giroud verlaat Milaan en verhuist naar Los Angeles FC

De Fransman Olivier Giroud vertrekt na drie seizoenen bij AC Milan en zet zijn loopbaan in de Verenigde Staten voort bij Los Angeles FC.

De aanvaller, die met Frankrijk in 2018 wereldkampioen werd en ook nog WK- en EK-zilver won, speelde 130 duels voor Milan, maakte 48 doelpunten en werd in 2022 kampioen met de club.

De 37-jarige Giroud ging in 2012 van de Franse kampioen Montpellier voor zes jaar naar Arsenal. Daarna kwam hij drie seizoenen voor Chelsea uit, waarmee hij de Champions en Europa League won.

Debuut eind juli

"We zien bij Olivier een combinatie van kwaliteiten. Hij kan zich laten zakken, is een aanspeelpunt en een afmaker", zei algemeen directeur John Thorrington van Los Angeles FC . "En hij speelt voor Frankrijk en AC Milan in een systeem dat vergelijkbaar is met het onze."

Volgens Thorrington kan Giroud eind juli zijn debuut maken in de Amerikaanse competitie MLS. Dit hangt af van hoe ver Frankrijk komt op het aanstaande EK en of Giroud wordt geselecteerd door bondscoach Didier Deschamps.