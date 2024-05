Europees migratiepact voorziet in meer gesloten centra, 'dit is geldverspilling'

Jarenlang is erover onderhandeld en vandaag zijn in Brussel de finale handtekeningen gezet. Over tweeënhalf jaar wordt het nieuwe Europese migratiepact officieel van kracht. Het pact omvat nieuwe regels voor de Europese asielprocedure, de opvang van migranten en voor solidariteit onder EU-lidstaten.

Een van die nieuwe maatregelen is het inrichten van gesloten centra aan de buitengrenzen van de EU. Die zijn bedoeld voor migranten met weinig kans op asiel, bijvoorbeeld omdat ze uit landen komen die als veilig worden beschouwd. In het huidige systeem verdwijnen dit soort mensen nog voor hun aanvraag is verwerkt van de radar. Door ze in gesloten centra op te sluiten hoopt Brussel hen sneller en efficiënter te kunnen uitzetten.

Maar in Italië, waar zulke gesloten centra al bestaan, zijn migratieadvocaten en -experts kritisch op deze aanscherping. De gesloten centra zijn volgens hen inhumaan en in de praktijk blijken ze ook niet te werken.

Mensenrechtenschendingen

Toen in 2019 in de buurt van Triest het tiende gesloten AZC van Italië werd geopend, werd migratie-advocaat Eva Vigato gevraagd er een juridisch loket te openen. "Ons werd verteld dat het een kwaliteitscentrum zou worden, met best practices waar andere centra van konden leren", zegt ze.

De advocaat deelde flyers uit om bewoners te wijzen op hun rechten. Ook maakte ze plannen voor een fitnessruimte en een bibliotheek zodat bewoners zich niet zouden vervelen.