Judoka Van Dijke moet na EK ook WK aan zich voorbij laten gaan

Sanne van Dijke moet na de EK judo van vorige maand ook de WK aan zich voorbij laten gaan. Aanvankelijk zag het ernaar uit dat de 28-jarige judoka op tijd hersteld zou zijn van haar rugblessure, maar voor een terugkeer op de wedstrijdmat heeft ze toch meer tijd nodig dan verwacht.

"Een hele lastige keuze", noemt Van Dijke op de site van de judobond de beslissing om af te zien van het toernooi dat van 19 tot en met 24 in Abu Dhabi plaatsvindt. "Het zijn natuurlijk wel de WK en daar wil je altijd in actie komen. Ik merk bovendien dat ik fysiek stappen maak en misschien zelfs wel ver genoeg ben om daadwerkelijk de mat op te stappen."

Oog op de zomer

"Maar als ik realistisch ben", gaat de Brabantse verder, "heb ik de laatste tijd te weinig trainingsuren op de tatami kunnen maken. Nu deelnemen aan zo'n zwaar toernooi als de WK zou daarom risico's op andere blessures met zich meebrengen. En die risico's wil en kan ik nu simpelweg niet nemen, met het oog op de zomer."

Van Dijke hoopt dan immers te schitteren op de Olympische Spelen in Parijs. Drie jaar geleden veroverde ze in Tokio olympisch brons in de klasse tot 70 kilogram. Met zo'n medaille kwam de tweevoudig Europees kampioene ook thuis na de WK's van 2021 en 2022.