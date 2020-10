Sterk Oranje boekt opnieuw zege op hockeyers Groot-Brittannië in Pro League

De hockeymannen hebben opnieuw gewonnen van Groot-Brittannië. Nederland was met 3-1 te sterk voor de Britten en staan nu steviger op de tweede plek in de Pro League, achter koploper België.

De Britten begonnen aanvallend aan de wedstrijd. Doelman Sam van der Ven werd in de eerste minuten al opgeschrikt door een fraaie backhand uit de draai van Chris Calnan. Deze belandde op de binnenkant van de paal. Even later kregen de Britten de eerste strafcorner van de wedstrijd, maar Liam Ansell sleepte de bal naast het doel.

De eerste strafcorner van Nederland was wel raak. Via de handschoen van de Britse keeper vloog de inzet van Mink van der Weerden hoog het doel in.

Britten komen terug

Oranje nam het initiatief in de wedstrijd vervolgens over. Groot-Brittannië kwam nog maar nauwelijks in de buurt van het doel van Van der Ven, terwijl Nederland meerdere strafcorners kreeg. Deze werden echter, mede door goed werk van de Britse doelman George Pinner, niet omgezet in goals.

Nederland verzuimde de score uit te breiden, waardoor de Britten in de wedstrijd bleven. Een van de spaarzame keren dat de bezoekers in de buurt van het Nederlandse doel kwamen, kregen ze een strafcorner. Deze werd vlak voor rust feilloos benut door Phil Roper.