Studie: minder discriminatie lhbtiq'ers in EU, wel vaker geweld en intimidatie

Lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender, interseksuele en queer (lhbtiq) mensen in de Europese Unie worden minder vaak gediscrimineerd dan in 2019. Wel zijn ze vaker slachtoffer van fysiek en seksueel geweld. Met name transgenders en interseksuelen krijgen vaker te maken met geweld.

Tot die conclusie komt het Europees Bureau voor de grondrechten (FRA) na een online enquête onder ruim 100.000 mensen die zich als lhbtiq identificeren.

De enquête werd vorig jaar zomer gehouden in de 27 lidstaten van de EU en in drie kandidaat-lidstaten (Albanië, Noord-Macedonië en Servië), staat in het onderzoek dat vandaag is gepubliceerd. Het is de derde keer dat de enquête wordt gehouden.

"Meer lhbtiq mensen in Europa durven open te zijn over wie ze zijn. Maar tegelijkertijd worden zij meer dan ooit geconfronteerd met geweld, intimidatie en pesterijen", zegt FRA. In Nederland zegt 61 procent van de respondenten redelijk open te zijn over de eigen seksualiteit. In de EU is dat 51 procent. Van de Nederlandse lhbtiq'ers zegt 19 procent bepaalde plekken te mijden uit angst voor geweld. In de rest van de EU is dat 29 procent.

Het percentage respondenten dat in de vijf jaar voor de enquête een fysieke of seksuele aanval had meegemaakt steeg naar 14 procent. De slechtst scorende landen zijn Bulgarije en Letland. 12 procent van de Nederlandse respondenten zegt dat ze slachtoffer waren van geweld. En 53 procent in Nederland zegt in die periode van vijf jaar te zijn geïntimideerd.

Discriminatie

Discriminatie vindt plaats op allerlei plekken (werk, opleiding, gezondheidszorg, publieke diensten, winkels en horeca). In Nederland zegt 31 procent daarmee te maken te hebben.

Ook op dit vlak scoort Bulgarije het slechtst, samen met Cyprus. Ook hier zijn het vooral interseksuelen en transgenders die zeggen het vaakst te worden gediscrimineerd.

"Het zou geen worsteling moeten zijn om in Europa openlijk lhbtiq'er te zijn", zegt FRA-baas Sirpa Rautio. "Hoewel we signalen van vooruitgang zien, blijven pesten, intimidatie en geweld constante bedreigingen."

Problemen op school

In Nederland zegt 65 procent op school slachtoffer te zijn geworden van pesterijen, spot, beledigingen en bedreigingen vanwege de seksuele geaardheid. In de 27 EU-lidstaten is dat 67 procent. De percentages liggen flink hoger dan vijf jaar geleden. "Ik ben gestopt met school omdat klasgenoten gewelddadig waren", zegt een 30-jarige Nederlandse non-binaire respondent.

In het jaar voor de enquête heeft 11 procent van de Nederlandse respondenten regelmatig aan zelfmoord gedacht. In de EU is dat 12 procent.

Er zijn ook positieve geluiden uit Nederland. Zo zegt een 38-jarige panseksuele trans vrouw dat ze over het algemeen een vreedzaam leven leidt. "Mijn partner en ik kunnen een redelijk normaal leven leiden en hebben zelden te maken met welke vorm van discriminatie dan ook. Koppels van hetzelfde geslacht lijken weinig problemen te ervaren in mijn regio."