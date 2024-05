Griekspoor op bezoek bij Nadal: 'Dit is bijzonder, of ik wilde komen trainen'

Er breken drie bijzondere dagen aan voor Tallon Griekspoor. De 27-jarige tennisser traint vanaf morgen op Mallorca met niemand minder dan Rafael Nadal, die toewerkt naar zijn laatste Roland Garros.

"Ik kreeg een bericht van Carlos Moyá (de coach van Nadal, red.) of ik wilde komen trainen", vertelt Griekspoor in gesprek met de NOS. "Dit is bijzonder, helemaal gezien de fase waarin Nadal zich momenteel bevindt. Ik heb ook nooit tegen hem gespeeld of met hem getraind."

Afscheidsjaar Nadal

De 37-jarige Spaanse tennislegende is bezig aan zijn afscheidsjaar, met name vanwege fysiek malheur. Nadal hoopt op het gravel van Roland Garros, dat zondag 26 mei begint, nog een keer te schitteren op het grandslamtoernooi dat hij liefst veertien keer won.

Nadal woont op Mallorca en heeft daar een eigen academie. Daar nodigt de 22-voudig grandslamkampioen geregeld topspelers uit om mee te trainen.

Griekspoor weet dat hij op Mallorca zijn borst nat kan maken. "Op de training laat hij nog altijd een waanzinnig niveau zien. Ik trainde vorige week in Rome met Alexander Zverev op de baan naast Nadal en we keken onze ogen uit hoe goed hij nog is. Een ongelooflijk niveau."