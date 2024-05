Aftellen naar clash Tyson tegen Paul: 'Hij is nog steeds God in bokswereld'

"Ze noemen hem Iron Mike, maar ik ben Titanium Jake Paul", zei Paul. "De oudere generatie ziet vermoedelijk graag dat hij me knock-out slaat. Maar voor mij juichen de kinderen, scholieren en studenten. Die willen dat ik hem neersla."

"Ik hoefde hier niet lang over na te denken", antwoordde Tyson op de vraag waarom hij weer de bokshandschoenen aantrekt. "Hij is een nieuwe populaire jongen in de scene en ik houd ervan om de boel wat op te schudden."

Bang

Tyson, die in 2005 stopte, stond in 2020 ineens weer in de ring toen hij het in een wedstrijd voor het goede doel als 54-jarige opnam tegen Roy Jones. Voor die partij met speciale regels (ze mochten elkaar niet knock-out slaan en er was geen jury aanwezig), die onbeslist eindigde, viel hij 50 kilo af.

Of hij er klaar voor is om op 20 juli in het stadion van American Football-organisatie Dallas Cowboys in Arlington tegen Paul in de ring te stappen? Tyson: "Ik voel me goed, maar mijn lichaam is op dit moment nog...shit."

Paul wil zich geen zand in de ogen laten strooien: "Het wordt zwaar. Ik ga misschien wel tegen de vlakte, maar vooral het feit dat ik de ring instap, terwijl ik bang ben voor wat er kan gaan komen, daarin schuilt de echte dapperheid."