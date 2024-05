Enschede moet 'Singapore van Europa' worden: '1000 euro boete voor zwerfafval'

Wie zomaar afval op straat gooit in Enschede, kan daar in de toekomst een boete van 1000 euro voor krijgen. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde gisteravond voor het voorstel van de VVD om het zwerfafval in de stad aan te pakken. Voordat de hogere boetes ingevoerd kunnen worden moet de landelijke politiek de plannen nog wel goedkeuren.

VVD-raadslid Malkis Jajan kwam op het voorstel toen hij op vakantie was in Singapore. Hij verbaasde zich erover hoe schoon de stad was. Naar voorbeeld van de Aziatische stad - waar hoge straffen staan op het achterlaten van afval op straat- wil Jajan ook in Enschede de boetes fors verhogen. "Wij hebben de ambitie in Enschede om de schoonste stad van Europa te worden. Dat zijn we nu nog niet, omdat mensen van alles op straat gooien", aldus Jajan.

De boetes die mensen nu krijgen als ze afval op straat gooien halen volgens hem niets uit. Jajan stelde daarom voor om een pilot te beginnen waarbij de boetes worden verhoogd naar 1000 euro per overtreding. Wie dat niet kan betalen, moet een taakstraf krijgen.

Boetes landelijk vastgelegd

Onder meer BurgerBelangen, CDA, ChristenUnie, SP en PVV schaarden zich achter het voorstel, schrijft de regionale omroep Oost. Nu het voorstel is aangenomen, betekent het niet dat de strengere straffen meteen ingaan.

In Nederland zijn de boetes landelijk vastgesteld en voor het op straat gooien van afval kunnen gemeenten een maximale boete van 160 euro opleggen. Daar kan niet zomaar van worden afgeweken.

Enschede moet dus eerst aan het Rijk toestemming vragen om de pilot te mogen uitvoeren. Wanneer de strenge maatregel ingaat, is daarom ook nog niet te zeggen. "Zwerfafval is in heel Nederland een probleem, laten we dan in Enschede kijken of een hoge boete werkt", zegt Jajan.

Geen prioriteit

Er moeten niet alleen hogere boete komen; ook de werkwijze van de boa's moet op de schop, vinden de partijen. Vorig jaar deelden de handhavers slechts twaalf boetes uit vanwege zwerfafval.

"Dat ligt niet aan de boa's zelf, maar dat komt doordat het geen prioriteit is van de gemeente. Boa's zijn nu vooral druk met parkeerboetes uitschrijven, maar je kunt de prioriteit ook verleggen naar het aanpakken van zwerfafval", zegt Jajan.