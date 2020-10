Feyenoord lelijk onderuit na dramatische start en drie strafschoppen tegen

Lutsharel Geertruida baalt van de zeperd tegen Wolfsberger in de Europa League - Pro Shots

Drie makkelijk gegeven strafschoppen tegen, matig spel en veel gemiste kansen. Feyenoord is in een bijzonder verlopen wedstrijd lelijk onderuitgegaan tegen Wolfsberger AC. Het werd 1-4 in De Kuip. En dus moet Feyenoord al na twee duels in de groepsfase van de Europa League in de achtervolging om Europese overwintering te bewerkstelligen. Vorige week verzuimde de ploeg ondanks genoeg open kansen te winnen bij Dinamo Zagreb (0-0). Twaalf minuten, twee penalty's Donderdag tegen Wolfsberger startte Feyenoord dramatisch; binnen twaalf minuten stond een 0-2 achterstand op het bord door twee benutte strafschoppen. Beide werden versierd door Christopher Wernitznig. Bij de eerste, al na twee minuten, werd hij voor de voeten gelopen door Eric Botteghin. Bij de tweede fopte hij scheidsrechter Srdjan Jovanovic door te doen alsof hij was gehaakt door Bart Nieuwkoop. Bij afwezigheid van de VAR bleef de arbitrale beslissing staan, tot ongenoegen van trainer Dick Advocaat. Aanvoerder Michael Lindl, in het seizoen 2017/2018 speler van FC Twente, schoot beide penalty's feilloos binnen.

Wolfsberger viert de 0-1 - Pro Shots

En dus kon de tactiek van Advocaat nagenoeg direct de prullenbak in. De coach had zijn systeem aan de Oostenrijkse tegenstander, die met een ruit op het middenveld speelde, aangepast door zijn 4-3-3-formatie om te turnen in 4-4-2, met Mark Diemers achter de twee naar binnen geschoven aanvallers Steven Berghuis en Bryan Linssen. Botteghin verving centraal achterin de geschorste Marcos Senesi, op het middenveld was wegens blessures van Leroy Fer en João Carlos Teixeira een plaats ingeruimd voor Lutsharel Geertruida. Ondanks de vroege achterstand bleef de tactische omzetting intact. De eerste kans aan Rotterdamse zijde was voor Linssen, die na een ruim kwartier spelen uit een hoekschop bijna de aansluitingstreffer maakte. Na een halfuur schoot Berghuis een vrije trap niet gek ver over. Matig spel van Feyenoord Na het duel met Dinamo zei Advocaat nog met opgeheven hoofd huiswaarts te keren, maar dat is na de pijnlijke nederlaag tegen de nummer tien van de Oostenrijkse Bundesliga onwaarschijnlijk. De coach was overduidelijk niet te spreken over de prestatie van zijn ploeg en liet zich meermaals gelden langs de zijlijn. Want buiten de mogelijkheden voor Linssen en Berghuis om imponeerde Feyenoord in de eerste helft niet.

De gezichten van Advocaat (rechts) en assistent De Wolf spreken boekdelen - Pro Shots