Vanavond op tv: Lange onderhandeldag formatie • Problemen met warmtenetten • Jaren aan de Ritalin • Archeologisch erfgoed bedreigd

Deadline formatie nabij

De informateurs en de onderhandelaars van PVV, VVD, NSC en BBB wacht opnieuw een lange dag van onderhandelen. Het is de laatste dag voor de deadline op woensdagavond. De informateurs moeten dan hun eindverslag aan de Tweede Kamer overhandigen, of er nu een akkoord is of niet. Het zijn de laatste loodjes met op tafel: het zware vraagstuk van de financiële randvoorwaarden voor het nieuwe kabinet. Vanavond het laatste nieuws uit Den Haag.