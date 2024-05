FC Dordrecht gaat als het Leverkusen van de eerste divisie de nacompetitie in

Vandaar ook dat de coach, die als video-analist heeft gewerkt bij Ajax en Internazionale, geen gekke dingen wil doen in de aanloop naar het eerste duel. "Dat was ook de discussie: we moeten helemaal naar Emmen, zullen we een keertje op trainingskamp gaan of in een hotel? Maar ik geloof meer in de routine, in wat je elke dag doet."

Die ideetjes belandden derhalve met een sierlijke boog in de prullenbak. "We hebben Emmen al twee keer verslagen (2-4 en 2-1, red.) met de manier waarop wij ons op de wedstrijden voorbereiden. Dat betekent niet dat dat ook deze keer gaat gebeuren - we moeten wel geconcentreerd en gefocust zijn - maar je moet wel jezelf blijven."

En dat geldt ook voor de trainer zelf. "Het enige wat ik ze kan geven is het vertrouwen dat ik in hen heb. En ik moet ervoor zorgen dat we frivool blijven spelen, zoals we hebben gedaan. Want daar worden we ook om geroemd. En dat we fit en fris zijn."

Een interview met Michele Santoni eerder deze maand na het 1-1 gelijkspel van FC Dordrecht thuis tegen de latere kampioen Willem II.