Reclamebord groter dan olympisch zwembad waait om in Mumbai: 14 doden

Op dat moment had de stad te maken met zware regenval, onweer en een zandstorm. Door het slechte weer kwam het verkeer tot stilstand en werd het vliegverkeer verstoord.

Volgens de gemeente had de eigenaar van het reclamebord geen vergunning om het op te hangen. Het bord was 1338 vierkante meter groot, zegt de gemeente. Dat is groter dan een olympisch zwembad (1250 m2) en negen keer zo groot als de toegestane afmetingen voor het ophangen.

De gemeente heeft het bedrijf opgedragen om al zijn reclameborden die een gevaar vormen in de stad weg te halen. De deelstaat Maharashtra, waar Mumbai ligt, is een onderzoek gestart naar reclameborden die mogelijk riskant zijn.