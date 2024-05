Drenthe wil woningsplitsen in provincie stimuleren met subsidie

De provincie Drenthe wil het splitsen van woningen verder stimuleren en trekt daarvoor de portemonnee. Zo hoopt de provincie de woningnood tegen te gaan, blijkt onder andere uit antwoorden op vragen van de VVD-fractie in de Provinciale Staten.

De provincie schrijft dat het splitsen van woningen potentie heeft, met name bij woningen op het platteland, in de mantelzorg en bij huisvesting van jongeren. Een subsidieregeling moet daarbij helpen, denkt de provincie. Het idee is om voor woningsplitsing 5000 tot 10.000 euro per woning beschikbaar te stellen, meldt RTV Drenthe.

Naast nieuwbouw wordt het kadastraal splitsen van bestaande woningen gezien als een manier om de woningnood tegen te gaan. Steeds meer Drentse gemeenten kijken daarom naar versoepelingen in het splitsingsbeleid. Maar uit onderzoek van RTV Drenthe bleek eerder dat in de provincie sinds 2019 maar weinig gebruik is gemaakt van woningsplitsing.

Initiatiefnemers haken af vanwege hoge kosten en vele regels. Zij krijgen bijvoorbeeld te maken met verplichte onderzoeken en bijkomende kosten en zitten vast aan een minimale oppervlakte voordat een woning gesplitst mag worden.

De omroep schreef eerder ook dat het woningsplitsen in de provincie belemmerd lijkt te worden door de verschillen in beleid bij de gemeenten: terwijl de ene gemeente veel beleid en dus regels heeft voor de splitsing, heeft de ander dat juist niet.

'Gestroomlijnde aanpak'

De provincie heeft naar aanleiding van de gestelde vragen ook zelf onderzoek gedaan en bevestigt de verschillen. Toch wil het provinciebestuur de lokale overheden de ruimte geven om hun eigen beleid uit te voeren. Wel streeft de provincie ernaar de gemeenten te helpen met "een meer gestroomlijnde aanpak" door onder meer kennis uit te wisselen.

Statenlid Kees Vianen, die de vragen indiende namens de VVD-fractie, denkt dat de subsidieregeling initiatiefnemers kan helpen. Wel vraagt hij zich af of met de kennissessies het verschil tussen gemeenten kleiner wordt.

"Een kennissessie leidt nog niet tot een wijziging van het beleid. Daar hebben wij binnen de fractie wel zorgen over. Je moet wel overal dezelfde kansen creëren, anders is het moeilijk uit te leggen."