Politie vindt duizenden liters chemicaliën in bedrijfspand Breda

In een bedrijfspand in Breda heeft de politie zo'n 2000 liter chemicaliën gevonden. Volgens de politie kan met de stoffen het zeer verslavende fentanyl worden gemaakt. Volgens de politie is de vondst opmerkelijk "omdat deze grondstoffen voor fentanyl nog niet eerder in Nederland zijn aangetroffen".

De werking van fentanyl lijkt op die van morfine, maar is veel sterker. Inname van 0,2 milligram kan al dodelijk zijn. In de medische wereld wordt fentanyl gebruikt als verdovingsmiddel en pijnstiller, maar er zijn volgens Omroep Brabant ook mensen die het 'voor de lol' gebruiken. "Dit wordt beschouwd als een van de meest dodelijke drugs", aldus de politie.

De politie kwam de chemicaliën in Breda op het spoor na een tip. Er was niemand in het pand aanwezig en er zijn geen aanhoudingen verricht. Het is nog niet duidelijk of de bewoner van het huis ernaast ook de eigenaar van de loods is. De politie laat weten dat de schuur vermoedelijk alleen gebruikt is voor de opslag.

De politie is een onderzoek begonnen en de chemicaliën zijn in beslag genomen.