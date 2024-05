Duitsland maakt 'salamiploeg' voor EK nu al bekend op opmerkelijke wijze

Maandag werden er meer namen bekendgemaakt. Bayern München-keeper Manuel Neuer vernam het nieuws via een dakdekker op Instagram, terwijl Bayern-teamgenoot Aleksandar Pavlovic over zijn uitverkiezing hoorde in een avondprogramma op RTL genaamd 'Exclusiv.'

Vandaag Füllkrug

Vandaag mocht Dortmund-spits Niclas Füllkrug een feestje vieren, toen hij werd gebeld door WDR-radiozender 1Live. Hij was telefonisch verbonden met de live-uitzending toen hij werd verrast met het nieuws. "Ik krijg kippenvel als ik eraan denk. Het maakt mij zo trots", stamelde Füllkrug.