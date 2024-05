Spannende weken voor scholieren: de eindexamens zijn begonnen

In veel gymzalen staan de tafels en stoelen in lange rijen opgesteld. Smartphones en slimme horloges zijn daar deze dagen verboden. De eindexamens zijn begonnen en bijna 200.000 leerlingen gaan vandaag hun laatste en belangrijkste weken op de middelbare school in.

Op de eerste ochtend beginnen vmbo gl en tl met geschiedenis en staatsinrichting. Voor havo staat muziek op het programma, vwo buigt zich eerst over Griekse taal en cultuur. Iedere dag zijn er twee starttijden: de examens beginnen 's morgens om 09.00 uur of 's middags om 13.30 uur.

De laatste examens staan gepland op 29 mei. Dan komen voor havo en vwo de talen Fries, Russisch, Arabisch, Spaans en Turks aan bod. De spannendste dag voor de leerlingen is ongetwijfeld 12 juni. Dan worden de n-termen bekend. Aan de hand daarvan worden de eindcijfers bepaald en weten leerlingen of ze de vlag uit kunnen hangen.