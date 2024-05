Fortnite-maker krijgt boete van 1,1 miljoen euro voor misleidende reclames

Gameontwikkelaar Epic Games, maker van het spel Fortnite, heeft van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) boetes gekregen van in totaal ruim 1,1 miljoen euro. De boete is opgelegd voor misleidende reclames in het spel. De maker zegt maatregelen te treffen.

Fortnite heeft wereldwijd honderden miljoenen spelers en levert jaarlijks miljarden dollars op voor Epic Games. De game bestaat uit meerdere onderdelen, waarvan Battle Royale de bekendste is. Daarin vechten maximaal 100 spelers met elkaar om als laatste over te blijven.

De game is gratis te downloaden, maar spelers kunnen extra's kopen, zoals outfits voor hun personage. Die werden aangeprezen met teksten als 'Get it now' of 'Buy now'. Fortnite richt zich op kinderen en daarom zijn dit soort reclames verboden, zegt de ACM. Het valt onder 'agressieve handelspraktijken'. Hiervoor legt de toezichthouder een boete op van 560.000 euro.

Daarnaast krijgt Epic Games een andere boete van datzelfde bedrag voor misleidende timers. In Fortnite werd afgeteld naar hoelang producten nog beschikbaar waren. "Hiermee werd ingespeeld op de angst van kinderen om iets mis te lopen", schrijft de ACM.

Deel verdween, deel ook niet

Volgens de ACM is het voor spelers ook niet duidelijk of na afloop van zo'n timer de items nog steeds te koop zijn. Uit onderzoek van de waakhond blijkt dat een deel van de producten verdween, maar een deel ook niet.

Het aanbod in de online winkel in Fortnite noemt de ACM "complex". Daardoor is het voor kopers "onmogelijk" om tijdens een aflopende timer van 24 uur een weloverwogen keuze te maken, vindt de ACM.

De spelontwikkelaar heeft aan de waakhond laten weten een aantal maatregelen te nemen. Zo zijn de aflopende timers weggehaald. Verder wordt voortaan de lokale tijd getoond in de online winkel en wordt de datum zichtbaar wanneer het product verdwijnt uit de winkel. Ook krijgen Nederlandse minderjarigen geen aanbod meer te zien dat bijna verloopt.

Volgens de ACM zijn die maatregelen voldoende en is Epic Games niet langer in overtreding.