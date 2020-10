Virtuele coronapatiënt traint verpleegkundigen voor corona-afdeling

Verpleegkundigen in het Máxima Medisch Centrum worden op een bijzondere manier getraind om op de corona-afdeling te kunnen werken: ze leren met een speciale virtualrealitybril in korte tijd coronaverschijnselen te herkennen en daar adequaat op te reageren.

Een speciale bril, de HoloLens van Microsoft, laat driedimensionale hologrammen zien boven op de echte wereld. Zo kan in de training voor verpleegkundigen een 3D-patiënt op een ziekenhuisbed worden geprojecteerd. Levensecht, alsof er een gewone patiënt in bed ligt.

Hoesten en benauwdheid

De training start op het moment dat de patiënt met klachten virtueel in het ziekenhuis verschijnt. Het is dan nog niet bekend of hij besmet is met corona. De verpleegkundige ziet in de bril dat de klachten gaandeweg toenemen: de patiënt hoest, wordt benauwd en kortademig.

Naast de patiënt verschijnen diverse waardes in beeld, zoals het zuurstofgehalte, de temperatuur, bloeddruk en hartslag. De verpleegkundige kan om de virtuele patiënt heen lopen en hem zelfs verplaatsen. Zo leert de verpleegkundige veelvoorkomende symptomen van het virus te herkennen, patiënten te beoordelen en signalen op te vangen die duiden op verslechtering van de gezondheidssituatie. Uiteindelijk moet de patiënt worden overgeplaatst naar de intensive care.

Hartaanval

Omdat het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis hard oploopt, zijn ook steeds meer verpleegkundigen nodig om bij te springen. Met deze zogenoemde scenariotraining kunnen ze in korte tijd veel leren over het ziektebeeld. De zestien verpleegkundigen die er inmiddels ervaring mee hebben zijn erg enthousiast. Het is de bedoeling de techniek binnenkort ook in te zetten om onderwijs te kunnen geven over andere aandoeningen zoals een hartaanval, beroerte of een gebroken heup.

Het Máxima Medisch Centrum leent de HoloLens van 'buurman' ASML. Bij de chipmachinemaker gebruiken ze hem om ASML-ingenieurs op grote afstand te ondersteunen als zij werken aan de machines bij klanten in Azië of Amerika.