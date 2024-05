Nederlander Hermen Hulst nieuwe topman van PlayStation

De Nederlander Hermen Hulst wordt de nieuwe topman van Sony Interactive Entertainment, het onderdeel van het Japanse techbedrijf dat onder meer de PlayStation uitbrengt. Hij zal vanaf 1 juni die functie delen met de Japanner Hideaki Nishino. Ze zijn beiden aangesteld nu de vorige topman, de Amerikaan Jim Ryan, met pensioen is. Hij werkte zo'n dertig jaar voor het bedrijf.

Hulst gaat zich bezighouden met de nieuw te vormen Studio Business Group. Daaronder vallen alle gamestudio's van PlayStation, maar ook de tak die PlayStation-spellen moet vertalen naar andere media, zoals films en tv-series.

Voorbereiden op toekomst

"Ik vind het geweldig om leiding te geven aan de Studio Business Group en verder te bouwen aan het succes van de PlayStation 5, terwijl we ons voorbereiden op de toekomst", laat Hulst in een verklaring weten. "De gamesindustrie is een van de grootste entertainmentindustrieën ter wereld. Ik kijk ernaar uit om de grenzen van gamen en entertainment te blijven verleggen."

Met die laatste opmerking verwijst Hulst naar de recente trend om van populaire games tv-series en films te maken. Zo was de serie van PlayStation-game The Last of Us vorig jaar een hit bij streamingdienst HBO Max: die trok miljoenen kijkers en won acht Emmy Awards.

Actiegame Uncharted en racespel Gran Turismo werden verfilmd en boekten wereldwijd winst in de bioscoop. In de pijplijn zitten nog tv-series van de actiegames God of War en Horizon.

Hulst was voor deze promotie al de baas van de gamestudio's van PlayStation. Die functie bekleedde hij sinds 2019. Daarvoor was hij de oprichter van de Amsterdamse studio Guerrilla Games, die vroeger vooral bekend was van het schietspel Killzone en tegenwoordig de games uit de Horizon-reeks produceert. Dat zijn de grootste games ooit gemaakt in Nederland.