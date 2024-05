Triodos Bank naar de beurs met geplaagde certificaten

Beleggers kunnen binnenkort op de beurs in Amsterdam handelen in de certificaten van Triodos Bank. Daarmee hoopt de bank een einde te maken aan de slepende onmin tussen certificaathouders en de bank zelf.

Triodos verkocht de afgelopen 40 jaar zogenoemde certificaten van aandelen, met name aan klanten van de bank. Die certificaten helpen de bank met het eigen vermogen, de buffer. Certificaathouders kregen in ruil hiervoor recht op een deel van de winst, net als bij een gewoon aandeel.

Maar anders dan bij een aandeel zijn de Triodos-certificaten niet vrij verhandelbaar. De eigenaren van de waardepapieren konden ze alleen terugverkopen aan de bank zelf. Dat leidde in 2020 tijdens de coronacrisis tot een probleem, toen Triodos niet genoeg geld in kas had hiervoor. En dus werd de handel bevroren, tot groot ongenoegen van de certificaathouders.

Prijs stort in

Pas vorig jaar ging de handel weer open, op een nieuw handelsplatform. Op de eerste handelsdag daalde de prijs van een certificaat meteen fors. Voor de sluiting was één exemplaar nog 84 euro waard, na de heropening bleef die steken op 50 euro.

Inmiddels is de koers nog verder weggezakt. Een belegger kan nu al een Triodos-certificaat aanschaffen voor 27 euro.

Naar de beurs

In december besloot de bank kritisch naar de heropening en het nieuwe platform te kijken. "Het heeft nog geen adequaat functionerende handelsoplossing gebracht", zegt topman Jeroen Rijpkema op basis van de evaluatie. "We hebben geconcludeerd dat een notering aan de Amsterdamse beurs de toegankelijkheid zal verbeteren en daardoor beter zal passen bij nieuwe en huidige investeerders."

Op de beurs hoeven de eigenaren de certificaten niet meer terug te verkopen aan Triodos zelf, ze kunnen de waardepapieren dan ook rechtstreeks verkopen aan andere beleggers. Rabobank nam eerder dezelfde stap met de populaire Rabobank Certificaten.

De huidige certificaathouders van Triodos moeten nog wel toestemming geven voor de beursgang, daarna kan de bank de stap naar de beurs pas echt zetten. Tot die tijd gaat de handel door op de oude manier.

'Prijs zal weer stijgen'

"Veel beleggers willen niet op het huidige platform handelen. Daar moet je eerst aanmelden enzovoorts. Maar 40 procent van de certificaathouders neemt die moeite", zegt Joost Schmets van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB).

"Het lijkt me dus logisch en noodzakelijk dat de bank deze stap neemt. Maar het is ook wel een teken van moed dat ze het huidige platform - dat pas een jaar gebruikt wordt - nu alweer achter zich laten."

Schmets vermoedt dat de prijs op de beurs na verloop van tijd weer zal stijgen. "De koers ligt veel lager dan bij andere banken. Maar eerst moeten de beleggers die nog willen verkopen van hun certificaten af."