Twee dagen na sprintzege verlaat Kooij met koorts de Giro d'Italia

Kooij had zondag nog de negende etappe op zijn naam gebracht door in de sprint Jonathan Milan te verslaan. Het was de 33ste overwinning uit zijn loopbaan, maar zijn eerste in één van de grote rondes.

"Deze Giro brengt ons van de ene emotie in de andere", stelt zijn ploeg op X.

Uitgedund

Het zit Visma Lease a Bike niet mee in de Giro. De Nederlandse ploeg was door de blessures in het voorseizoen van Wout Van Aert, Jonas Vingegaard en Wilco Kelderman zonder klassementsrenner naar Italië gekomen en in de eerste week al uitgedund door valpartijen van Robert Gesink en Christophe Laporte.

De vijf overgebleven renners zijn Eduardo Affini, Jan Tratnik, Cian Uijtdebroeks, Attila Valter en Tim van Dijke.

Zij beginnen vandaag aan de tiende etappe van de 107de editie van de Giro. Die gaat over een lengte van 142 kilometer van Pompei naar Bocco della Selva.