Lange onderhandeldag formatie te gaan, woensdag is de deadline

"Het is een spannende dag, we zitten heel dicht tegen de deadline", zei NSC-leider Pieter Omtzigt voor aanvang van de formatiebesprekingen vanmorgen. Op de vraag of het gaat lukken zei hij: "We maken vorderingen. Er is genoeg kans om eruit te komen."

De informateurs en de onderhandelaars van PVV, VVD, NSC en BBB wacht opnieuw een lange dag van onderhandelen. Het is de laatste dag voor de deadline op woensdagavond. De informateurs Van Zwol en Dijkgraaf moeten dan hun eindverslag aan de Tweede Kamer overhandigen, of er nu een akkoord is of niet.



Dit zeiden de partijleiders voor aanvang de gesprekken: