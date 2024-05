UvA gaat niet meer in gesprek met actievoerders: 'Alleen met onze eigen mensen'

De Universiteit van Amsterdam (UvA) gaat niet meer met actievoerders in gesprek na nieuwe ongeregeldheden bij de universiteit gisteren, waarbij het gebouw van de UvA niet gespaard werd. Dat zegt Geert ten Dam, voorzitter van het college van bestuur van de UvA, in het NOS Radio 1 Journaal.

"Wij gaan de gesprekken wel vervolgen, maar dat doen we met onze eigen mensen en binnen onze normale, gewone overlegstructuur", legt Ten Dam uit. "Wij gaan niet meer praten met actievoerders en wij gaan ook niet meer om tafel zitten met mensen die gezichtsbedekkende kleding dragen. Dat hebben wij vorige week alleen gedaan in een uiterste poging om te de-escaleren."

'Walk-out'

Rond 11.00 uur was er gisteren een vreedzame werkonderbreking plaats in het gebouw van de UvA op het Roeterseiland, uit protest tegen de oorlog in Gaza en het opbreken van studentenprotesten vorige week.

Toen deze zogenoemde "walk-out" was afgelopen bleef een deel van de betogers achter. Volgens de universiteit voegden zich nieuwe mensen bij de groep, onder wie in het zwart geklede en gemaskerde personen. Die groep drong het gebouw binnen en richtte flinke vernielingen aan, waarna er aangifte werd gedaan. De ME greep uiteindelijk in.

"Dit is ongehoord, schokkend en volstrekt onacceptabel", reageert Ten Dam nog vol ongeloof. "Het ergste vond ik, naast alle vernielingen, dat medewerkers halsoverkop gevlucht zijn. Dat is vreselijk." Ze omschrijft hoe medewerkers in paniek zijn weggerend.

'Op ons gericht'

De gemaskerde personen die het gebouw binnendrongen, kwamen tot de zesde verdieping, de plek waar het bestuur van de UvA huist. "Wij kunnen ons dan ook niet van de indruk onttrekken dat het op ons gericht was", erkent Ten Dam. Ze verklaart dat het bestuur niet aanwezig was, "maar anders waren wij ook gevlucht."

Naar aanleiding van de ongeregeldheden van maandag heeft de UvA besloten om dinsdag en woensdag vrijwel alle gebouwen dicht te houden. Ten Dam overlegt vandaag over de vraag hoe het verder moet. "Op dit moment kunnen wij niet de veiligheid van onze studenten en medewerkers garanderen. Dat is altijd prioriteit nummer één voor ons."

Studenten voelen zich onveilig

Over de schade kan de bestuursvoorzitter nog niks zeggen. Wel krijgt ze steeds meer signalen dat studenten zich niet meer veilig voelen op de universiteit door alle protesten. "Dat is heel verdrietig. Ik hoor geluiden als: 'is dit nog wel mijn universiteit?' Daar proberen wij zou goed mogelijk op de reageren."

Ze verzekert dat ondanks alle ongeregeldheden en het sluiten van de deuren de studie voor niemand in gevaar komt. De universiteit staat klaar om studenten bij te staan, benadrukt Ten Dam.