Wekdienst 14/5: Examens van start • Europese Unie stemt in met migratiepact

Goedemorgen! Vandaag beginnen de eindexamens voor middelbare scholieren van havo, vwo en vmbo-t. Ook stemt de Europese Unie formeel in met het migratiepact, een belangrijke doorbraak in het Europese migratiedebat.

We beginnen met het weer: zonnig, later op de dag vooral in het midden en zuiden van het land een regen- of onweersbui. Maxima van 23 graden in Zeeland tot 26 of 27 graden in het binnenland.