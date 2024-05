Miedema naar Manchester City? 'Veel andere clubs kunnen haar niet betalen'

Daarnaast kan het verfrissend werken, denkt de oud-speelster van PSV, Twente en Everton. "Ik heb na mijn blessure ook gekozen om naar een andere club te gaan. Het biedt nieuwe kansen. Je moet je weer bewijzen. Je gaat weer andere dingen leren..."

In de Engelse media wordt Miedema in verband gebracht met Manchester City, de huidige koploper van de Super League. "City is al zeker van deelname aan de Champions League komend jaar en kan nog wel een doelpuntenmaker gebruiken. En ze kunnen haar betalen", zegt Garry.

Hoogste contract ooit?

De Engelse voetbalkenner denkt dat er geen andere optie is voor Miedema, dan spelen bij een van de beste clubs in Europa. "Naast Manchester City denk ik dan aan Lyon, Chelsea of Barcelona. Veel andere clubs zullen haar niet kunnen betalen."

Miedema is namelijk transfervrij en dat zal haar geen windeieren leggen, voorspelt Garry. "Het merk Miedema is enorm aantrekkelijk en dan kan je haar ook nog binnenhalen zonder transfersom. Misschien tekent ze wel het hoogste contract ooit in het vrouwenvoetbal."