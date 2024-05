Dodental aardverschuivingen Sumatra opgelopen tot boven de 50

Het dodental als gevolg van overstromingen en aardverschuivingen in West-Sumatra is opgelopen naar 52. Dat melden de lokale autoriteiten op het Indonesische eiland. Zeker zeventien mensen worden nog vermist.

Zaterdagavond werden verschillende districten in het westen van het Indonesische eiland overspoeld door modderstromen na langdurige stortregens. Honderden huizen raakten vernield, evenals moskeeën, wegen en rijstvelden. Ruim 3000 mensen zijn geëvacueerd, zegt de landelijke rampenbestrijdingsdienst. De politie en het leger werken samen met vrijwilligers en lokale reddingswerkers.

De Indonesische weerdienst BKMG stelt dat de hevige regenval het gevolg is van de stijgende temperatuur van het zeewater. "De afwijkende temperatuur is in bijna alle wateren in de wereld vastgesteld. In Indonesië zelf is een significante stijging waargenomen van een temperatuurstijging van 1 graad Celsius", zei een functionaris van het agentschap tegen The Jakarta Post.

Op luchtbeelden van zondag is goed te zien hoe groot de ravage is na de modderstromen: