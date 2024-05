Jazzsaxofonist David Sanborn (78) overleden

De Amerikaanse jazzsaxofonist David Sanborn is op 78-jarige leeftijd overleden. Hij overleed zondag aan de gevolgen van prostaatkanker. Zijn familie heeft dat bekendgemaakt op X.

Sanborn won zes Grammy Awards, onder meer voor zijn jazzalbums Straight To The Heart, Double Vision en Close-Up uit de jaren 80. Hij was een veelgevraagd saxofonist en werkte samen met artiesten als Paul Simon, David Bowie, Bruce Springsteen, James Brown, Stevie Wonder en The Rolling Stones.

In 2018 werd bij Sanborn prostaatkanker ontdekt, desondanks bleef hij tot voor kort nog optreden. Hij had zelfs nog concerten tot in 2025 gepland.

Zijn optredens van eerder deze maand moest hij wel afblazen. "Door de ongelofelijke pijn in mijn ruggengraat, kon ik niet meer lopen. Laat staan op mijn saxofoon spelen", schreef hij. "Spelen voor jullie allemaal, vrienden, familie, fans en staf, is wat mij in leven houdt".