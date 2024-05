Barcelona neemt tweede plek weer over van Girona door nipte zege op Real Sociedad

FC Barcelona heeft de tweede plaats in de Spaanse competitie weer overgenomen van Girona. Nog altijd zonder de geblesseerde Frenkie de Jong won Barcelona maandagavond met 2-0 van Real Sociedad.

In de vorige wedstrijd verloor Barcelona de directe strijd om de tweede plek in La Liga nog in het Catalaanse onderonsje met Girona. Door Real Sociedad te verslaan profiteert Barcelona nu weer van een nederlaag van Girona, dat met Daley Blind in de basis dit weekend punten liet liggen bij Alavés (2-2).

Beide Catalaanse clubs zijn, net als kampioen Real Madrid, al zeker van plaatsing voor de Champions League. Real Sociedad stevent voorlopig af op voorronde Conference League, al ligt de weg naar de Europa League nog open.