Aston Villa knokt zich terug tegen Liverpool en kan Champions League ruiken

Aston Villa heeft zich nog niet verzekerd van Champions League-voetbal, maar is er wel heel dichtbij. Een knotsgekke thuiswedstrijd tegen Liverpool eindigde in 3-3. Villa moet nu zelf nog een punt halen in de laatste wedstrijd, of kan zich zonder te spelen plaatsen als Tottenham Hotspur morgen niet wint van Manchester City.

Villa speelt de laatste competitiewedstrijd tegen Crystal Palace. Liverpool had zich al geplaatst voor de Champions League, maar is kansloos voor de titel. Bij The Reds stonden Virgil van Dijk en Cody Gakpo in de basis.