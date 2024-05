Rel om weren EU-vlag op songfestival: 'Geschenk voor vijanden Europa'

Vicevoorzitter van de Commissie Margaritis Schinas noemde het verbod van de vlag in Politicp "verbijsterend" en "een geschenk aan de vijanden van Europa". De commissaris zei ook dat het besluit van de EBU om "voor de eerste keer" vlaggen van andere landen dan die van de deelnemende landen uit te sluiten, slecht getimed was gezien de Europese verkiezingen volgende maand. Schinas zei "de logische verklaring niet te kunnen vinden" voor het besluit van de EBU. "En wat heeft dit voor nut?"

De EBU zegt tegen Politico dat het vlaggenbeleid dit jaar "hetzelfde was als in 2023". Dat zou volgens een woordvoerder betekenen dat fans alleen vlaggen van "deelnemende landen en de regenboog-/pridevlaggen" mochten meenemen. Politico wijst er echter op dat vorig jaar duidelijk tientallen EU-vlaggen in het publiek te zien waren.

Schinas zei dat hij de kwestie met het management van de EBU zal bespreken. "Ik zal met ze praten. Ik laat dit niet voorbijgaan", zei hij. "Ik zal op zoek gaan naar verklaringen en verduidelijkingen."

Volgend jaar opnieuw kijken

In een verklaring herhaalt de EBU nu dat "net als in voorgaande jaren, zoals 2023," het beleid van de (Zweedse publieke omroep) SVT erop stond om de vlaggen van de deelnemende landen en de regenboogvlaggen toe te staan.

"Er is nooit een uitdrukkelijk verbod op de EU-vlag opgenomen in het schriftelijke beleid. Vanwege de toegenomen geopolitieke spanningen werd het vlaggenbeleid dit jaar strenger gehandhaafd door de beveiliging. Samen met onze nieuwe gastomroep gaan we opnieuw kijken naar het vlaggenbeleid voor 2025." Volgend jaar wordt het songfestival gehouden in Zwitserland.