Volgende dreun voor Roda, dat play-offs om promotie begint met nederlaag bij NAC

Roda JC is de play-offs om promotie naar de eredivisie begonnen met een nederlaag tegen NAC, in Breda werd het 3-1. Nadat Roda op de laatste speeldag directe promotie naar de eredivisie misliep, dreigen de Limburgers nu overal naast te grijpen.

Na drie goals van NAC leek het nog veel pijnlijker te kunnen worden, maar met een rake vrije trap hield Roda-verdediger Brian Koglin de Limburgse hoop levend. Vrijdag wacht de return in Kerkrade, de winnaar over twee wedstrijden gaat naar de halve finales van play-offs.

Voor Roda is de nederlaag in Breda de volgende dreun in korte tijd. Eerst vierden de supporters op het veld ten onrechte directe promotie, een week later trok Roda aan het kortste eind in een direct duel om de tweede plek met FC Groningen.