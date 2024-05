UvA legt onderwijs twee dagen stil: veiligheid niet te garanderen

De Universiteit van Amsterdam (UvA) geeft morgen en woensdag geen onderwijs. Alle universiteitsgebouwen blijven dicht, naar aanleiding van de ongeregeldheden van vandaag bij pro-Palestijnse protesten.

Het bestuur van de universiteit zegt in een verklaring dat het "geen verantwoordelijkheid kan nemen voor de veiligheid van allen die zich op de campus bevinden".

Vandaag vond een werkonderbreking plaats in het gebouw van de UvA op het Roeterseiland. Toen deze zogenoemde "Walk-out" was afgelopen, sloeg de sfeer om. Een deel van de betogers bleef achter en volgens de universiteit voegden zich nieuwe mensen bij de groep, onder wie in het zwart geklede en gemaskerde personen.

Volgens het bestuur barricadeerden ze alle in- en uitgangen, waardoor er een onveilige situatie ontstond. Ook richtten ze overal moedwillig vernielingen aan.

In de middag greep de politie in, waarmee een einde kwam aan het protest.

Zo zag de dag van protest eruit: