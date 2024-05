Rob van Essen wint Libris Literatuur Prijs 2024

Rob van Essen heeft de Libris Literatuur Prijs 2024 gewonnen voor zijn roman Ik kom hier nog op terug. Het is de tweede keer dat hij de prijs wint; in 2019 won hij ook met zijn boek De goede zoon.

Van Essen kreeg de prijs vanavond in het Amsterdamse cultuurhuis Felix Meritis uit handen van juryvoorzitter Kim Putters. De jury noemt het boek "van uitzonderlijke kwaliteit" en "de beste roman die Rob van Essen tot nu toe schreef". "We voelden dat dit het boek is waarvan we zouden willen dat heel Nederland en Vlaanderen het leest", aldus Putters.

In zijn dankwoord richt Van Essen zich tot zijn uitgever Atlas Contact en zijn vrouw, schrijfster Lize Spit. "Mijn eerste lezer, mijn meelezer, mijn vrouw: dankjewel." "We vieren vanavond fictie", vervolgt Van Essen. "Buiten deze deur vindt ontzettend veel non-fictie plaats, op de hele planeet." Van Essen sluit zijn dankwoord af met een variatie op het gedicht 'Zachte krachten zullen zeker overwinnen' van dichteres Henriëtte Roland Holst.

Tijdmachine

Ik kom hier nog op terug gaat over een filosofiestudent die via een tijdmachine de mogelijkheid krijgt een fout uit het verleden te herstellen. "Het boek bevat veel absurde situaties, zoals we van deze schrijver gewend zijn", staat in het juryrapport. "Maar meer dan andere keren staat alles nu perfect in de steigers."

De Libris Literatuur Prijs is, samen met de Boekenbon Literatuurprijs, de belangrijkste onderscheiding in de Nederlandstalige literatuur. Van Essen (60) ontvangt een geldprijs van 50.000 euro en een bronzen legpenning.

Hij is de tweede schrijver die de Libris Literatuur Prijs twee keer wint. Eerder lukte dat Thomas Rosenboom ook al, in 1995 en 2000.

Naast Van Essen waren nog vijf schrijvers genomineerd: Cobi van Baars (voor haar boek De onbedoelden), Sacha Bronwasser (Luister), Esther Gerritsen (Gebied 19), Frank Nellen (De onzichtbaren) en Maud Vanhauwaert (Tosca).