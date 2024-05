Justitie in Italië verdenkt plots gestopte tennisster Giorgi van belastingfraude

De Italiaanse sportwereld is in de ban van de plotseling gestopte Camila Giorgi. Justitie verdenkt de 32-jarige tennisster van belastingfraude.

De voormalig nummer 26 van de wereld speelde op 23 maart haar laatste wedstrijd. In Miami verloor ze met 6-1, 6-1 van Iga Swiatek, de nummer één van de wereld. Daarna werd het stil rond Giorgi.

Het was anderhalve maand lang onduidelijk waar Giorgi verbleef. Eind vorige week verscheen haar naam plots op een lijst van spelers die met pensioen zijn van ITIA, de integriteitswaakhond in het tennis. Enkele dagen later bevestigde Giorgi op Instagram dat ze gestopt is met professioneel tennis.

Belastingfraude

In Italiaanse media werd ondertussen gespeculeerd over een belastingschuld van een half miljoen euro. De website van haar kledinglijn Giomila was tijdelijk offline. Giorgi zou uit angst voor vervolging ondergedoken zitten in de Verenigde Staten, zo schreven de gazzetta's.

Zelf ontkende Giorgi die beschuldigingen. "Volg voor het nieuws over mij alleen maar via mijn Instagram, want alle andere verhalen die je leest zijn fake", schreef ze op Instagram aan haar fans.

Maandag meldde Italiaanse justitie echter aan persbureau ANSA dat Giorgi wordt verdacht van belastingfraude. In 2016 zou ze 464.000 euro aan belasting hebben ontdoken.

Hoewel de verblijfplaats van Giorgi nog altijd onduidelijk is, zeggen advocaten van de inmiddels oud-tennisster dat Giorgi spoedig zal terugkeren naar Italië. "Ze heeft niet de intentie om zich te onttrekken van haar verantwoordelijkheden."