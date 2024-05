Oud-advocaat Donald Trump over afkopen verhalen: 'Regel het maar'

Zo werkte hij samen met Trump en de uitgever van roddelblad de National National Enquirer om negatieve verhalen over Trump te onderdrukken die de presidentscampagne van 2016 zouden kunnen schaden. Het trio besprak volgens Cohen in 2015 in de Trump Tower hoe de tabloid van toenmalig uitgever David Pecker gebruikt kon worden om de kandidatuur van Trump een boost te geven.

Trump vroeg Pecker om het Cohen te laten weten als hij negatieve verhalen hoorde, vervolgde Cohen. De drie mannen spraken af dat Pecker dergelijke verhalen zou proberen te onderdrukken. Toen Trump zich voorbereidde om zijn campagne voor het presidentschap aan te kondigen, zei Cohen, vertelde Trump hem dat "veel vrouwen naar voren zouden komen".

Affaire

Pecker heeft eerder verklaard dat hij een verhaal over een vermeende affaire had afbetaald om Trumps presidentscampagne te helpen. Hierbij had hij Playboy-model Karen McDougal betaald om de exclusieve rechten van haar verhaal te verkrijgen.

Cohen beschreef een telefoongesprek waarin Pecker Trump vertelde dat de Enquirer 150.000 dollar zou moeten betalen om het verhaal van McDougal af te kopen. "Waarop Trump antwoordde: 'Geen probleem, ik regel het'", zei Cohen. Volgens aanklagers maakte deze betaling en die aan pornoster Stormy Daniels deel uit van een grote "catch and kill" campagne van Trump, Cohen en Pecker om mensen af te betalen met negatieve verhalen over Trump.

Zwijgend in rechtbank

Cohen vertelde vandaag dat Trump vooral persoonlijk of per telefoon communiceerde en nooit via e-mail. "Hij zei dat e-mails vergelijkbaar waren met geschreven brieven, dat hij te veel mensen kende die failliet zijn gegaan als direct gevolg e-mails die aanklagers in een zaak kunnen gebruiken", vertelde Cohen.

Trump zat zwijgend met zijn ogen dicht in de rechtbank in Manhattan tijdens Cohens getuigenis en leek geen oogcontact met Cohen te maken.

Toen het afkoopverhaal van Daniels in 2018 naar buiten kwam, koos Cohen ervoor om in ruil voor strafvermindering tegen Trump te getuigen. Cohen kreeg uiteindelijk 2,5 jaar cel voor werkzaamheden die hij deed voor Trump en mag niet meer werken als advocaat. Tegenwoordig laat Cohen geen mogelijkheid voorbijgaan om zijn voormalige werkgever te bekritiseren.

TikTok

Eerder deze maand zei hij nog live op TikTok: "Trump 2024? Ik dacht eerder Trump 20 tot 24 jaar", doelend op de presidentscampagne en een mogelijke gevangenisstraf. Hierdoor zal de verdediging er alles aan doen om Cohen af te schilderen als een onbetrouwbare en bovendien wraakzuchtige getuige.

De rechter drong er gisteren bij de aanklagers op aan om Cohen te vertellen buiten de rechtszaal geen uitspraken meer te doen over de zaak of over Trump. Overigens mogen de juryleden tijdens het proces geen nieuws of socialemediaberichten over Trump bekijken.