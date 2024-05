Zijn de gevechten bij Charkiv het begin van het Russische lenteoffensief?

De Russen lijken in een weekend vechten in de regio-Charkiv verschillende dorpen te hebben veroverd, kilometers terreinwinst te hebben geboekt en gaten in de Oekraïense verdediging te hebben geschoten. Het is lang geleden dat Rusland in een paar dagen zo'n grote winst boekte.

Vrijdag verschenen de eerste berichten dat Rusland een nieuw grondoffensief in de regio Charkiv was begonnen. Het is voor het eerst sinds het najaar van 2022 dat Russische troepen voor een offensief de grens met Oekraïne overstaken.

Het Oekraïense leger zei voorbereid te zijn op een aanval maar lijkt vooralsnog moeite te hebben met verdedigen. Is dit het begin van het verwachte Russische voorjaarsoffensief of test Rusland de Oekraïense verdediging?

Provincie Charkiv

In de buurt van Charkiv boeken de Russen in twee richtingen terreinwinst. Volgens de Amerikaanse denktank The Institute for the Study of War proberen ze het grensstadje Vovtsjansk te omcirkelen. Daarbij hebben ze volgens video's op Telegram de buitenwijken van de stad bereikt.

In de richting van de stad Charkiv hebben de Russen verschillende dorpen veroverd. Uit verschillende berichten op Telegram blijkt dat ze het dorpje Hlyboke hebben ingenomen, zo'n 5 kilometer van de grens en zo'n 25 kilometer van Charkiv.

Het is lang geleden dat Rusland in een paar dagen tijd zo'n groot gebied veroverde: