Gestolen struikelstenen achtergelaten op bankje in Dordrecht

De drie struikelstenen die vorige week werden gestolen in de Boomstraat in Dordrecht, zijn weer terecht. Ze zijn gevonden op een bankje in dezelfde straat, meldt de burgemeester van Dordrecht op X.

De stichting Stolpersteine Dordrecht deed aangifte na de diefstal in de nacht van dinsdag op woensdag. Het politieonderzoek gaat ondanks de vondst van de struikelstenen door. "Hopelijk heeft iemand spijt gekregen", aldus burgemeester Wouter Kolff.

Eerste keer

In Dordrecht liggen 201 struikelstenen ter nagedachtenis van Joodse inwoners die zijn gedeporteerd en vermoord tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De drie weggehaalde struikelstenen waren gelegd voor Mozes Cohen de Heer en zijn dochters Rosalie en Grietje, die in Auschwitz werden vermoord. De stenen waren in 2021 geplaatst.

Zo snel mogelijk terug

Kees Weltevrede, woordvoerder van de stichting Stolpersteine Dordrecht, is verheugd over de terugkeer van de stenen. "Fantastisch. We gaan ze zo snel mogelijk terugplaatsen, in overleg met de gemeente. We gaan ze heel goed vastzetten", zegt hij tegen Rijnmond.