'Snel besluit Zweedse politie over vervolging Joost Klein'

Het onderzoek naar het incident met Joost Klein donderdag op het Songfestival in Zweden wordt versneld uitgevoerd. Dat zegt de politie in Malmö tegen Zweedse media. De politie verwacht dat er tot vervolging wordt overgegaan. De beslissing daarover wordt begin juni verwacht. Gewoonlijk laat zo'n beslissing 6 tot 8 weken op zich wachten.

Volgens de Zweedse politie hangt deze versnelde procedure samen met het feit dat er "sterk bewijs" is tegen Klein, die in verband met het incident werd uitgesloten van deelname aan de finale. Wat voor bewijsmateriaal dat is, zegt de politie niet.

Dreigende beweging

AVROTROS gaf dit weekend een verklaring over het incident dat voor de finale van het Eurovisie Songfestival plaatsvond. De omroep zei dat Klein "tegen duidelijk gemaakte afspraken" in is gefilmd door een cameravrouw, net nadat hij bij de halve finale van het podium was gestapt.

Klein had gezegd niet gefilmd te willen worden. Nadat de cameravrouw toch bleef filmen, maakte hij een dreigende beweging naar haar. Volgens de omroep heeft Joost Klein de cameravrouw niet aangeraakt.

Ondanks overleg met de EBU werd besloten Klein te diskwalificeren. AVROTROS noemde de maatregel disproportioneel.