De transfermarkt is weer open: 'Clubs nu veel voorzichtiger met geld'

"Ik denk dat wij als beroepsgroep door de coronacrisis ook een bepaalde bezinning krijgen, over hoe de markt zich ontwikkeld heeft afgelopen jaren. Het is moeilijk uit te leggen dat er crisis heerst, maar dat het geen effect zou hebben op het voetbal. Dat is onmogelijk."

Vanaf vandaag is de transfermarkt in het Nederlandse betaald voetbal weer open. Tot 21 juli krijgen clubs de mogelijkheid om overschrijvingen te regelen, spelers aan te trekken of te verkopen. Daarna sluit de markt weer even, om medio augustus vermoedelijk weer open te gaan tot begin oktober.

In mei zat Levchenko nog aan de onderhandelingstafel met de sociale partners uit het voetbal. Een greep uit het sociale akkoord dat toen werd gesloten: spelers en coaches leveren percentages van hun salaris in, bepaalde premies worden niet uitgekeerd, het minimum aantal spelers in selecties wordt teruggedrongen.

Volgens Wielaert is de enige echt onzekere factor hoe Willem II zich staande houdt in Europa. "In het tweede gedeelte van september spelen we voorrondes in de Europa League. Dan is de vraag hoeveel rondes we gaan spelen en of we de poulefase halen - in zo'n geval wordt de samenstelling van de groep net wat anders."

Hoe anders is de situatie bijvoorbeeld in Enschede, waar FC Twente zeker tien vacatures komende maanden moet zien in te vullen. Wielaert: "Zij zitten aan de andere kant van de medaille. Daar is voor Jan Streuer (technisch manager, red.) nog heel veel werk te doen."

Soort crisismanager

Niet alleen FC Twente, maar ook de spelersmakelaars moeten aan de bak. Diverse spelers lopen per 1 juli, vandaag dus, uit hun contract en zijn transfervrij.

"Je bent nu een soort crisismanager", zegt Slimani, die mentale begeleiding en fitheidstrainingen organiseert voor spelers die komende periode in de wachtkamer zitten en hopen op een club.

Kiezen voor veiligheid, weinig risico's nemen, dat is nu het adagium voor de spelersmakelaar. Ook aan de onderhandelingstafel. "Intermediair zijn is een ambacht. Nu val je terug op kennis en ervaring", weet Slimani. "Krijgt een speler nu een optie om te tekenen bij een club, dan zullen wij eerder geneigd zijn - als hij twijfelt - om te adviseren het wel te doen. Teken maar bij."