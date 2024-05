Vanavond op tv: Opnieuw demonstraties bij UvA • Uitreiking van de Libris Literatuurprijs

Opnieuw UvA-demonstraties

Net als vorige week is een groep pro-Palestijnse betogers het UvA-gebouw op het Roeterseiland in Amsterdam binnengegaan. Opnieuw gaat het er grimmig aan toe. Het is de vraag of de ME opnieuw moet ingrijpen om de orde te herstellen. Ook op andere universiteiten in Nederland wordt vandaag actie gevoerd. De betogers eisen dat de universiteiten hun banden met Israëlische instellingen verbreken.

Wat betekenen alle pro-Palestijnse protesten voor de Joodse studenten op de universiteiten? Voelen zij zich nog wel veilig? Afgelopen weekend schreven enkele Joodse studenten een ingezonden brief in het Parool. Daarin betogen ze dat het stoppen van de banden met Israëlische universiteiten geen positieve invloed heeft op het conflict tussen Israël en Hamas.